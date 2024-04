Samsung Galaxy Tab A9 a meno di 150€ su Amazon è un VERO AFFARE

Questo fine settimana è il momento migliore per acquistare un tablet Android grazie alla promozione su Samsung Galaxy Tab A9, modello rilanciato da Amazon in esclusiva al 25% in meno con consegna gratuita in un giorno ai clienti che risultano abbonati a Prime. Corri subito sul portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos, è veramente una delle offerte primaverili più intriganti ancora attive!

Offerta imperdibile su Samsung Galaxy Tab A9: le specifiche

Analizziamo rapidamente le caratteristiche tecniche del tablet Samsung Galaxy Tab A9, dotato del sistema operativo Android e di un comparto memoria composto da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile fino a 1TB. Lo schermo TFT LCD da 8,7 pollici spicca grazie ai suoi bordi non troppo spessi, al corpo in metallo colore Navy e all’elevata frequenza di aggiornamento. Si aggiunge poi la selezione di altoparlanti per un audio dinamico di qualità, che non ti deluderà mai!

Il cuore pulsante è un processore MediaTek dalle performance ideali anche per il multitasking con applicazioni, servizi di streaming e giochi mobile. Infine, valorizza la tua serenità con l’esperienza Galaxy definitiva, perfezionata da servizi molto utili come Secure Folder per la protezione di dati personali, e Privacy Dashboard per monitorare la sicurezza complessiva del tablet.

Per un periodo di tempo limitato potrai pagare solo 142 euro al posto di 189 euro per riceverlo a casa in un giorno a costo zero! Il pagamento potrai poi dilazionarlo in più rate con Cofidis, previa approvazione del proprio profilo.