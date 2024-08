Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet IDEALE: 8+128GB in sconto del 40%

Un prezzo particolarmente convincente per Samsung Galaxy Tab A9+ che diventa il tuo migliore alleato. Se sei in cerca di un tablet da affiancare alle tue giornate e alle tue azioni quotidiane, questo modello è l’ideale. È potente, offre prestazioni di un certo livello e soprattutto rimane performante anche nel tempo.

Con uno sconto del 40%, il prezzo crolla incredibilmente su Amazon. Infatti hai la possibilità di farlo tuo ad appena 185,46€ invece di 309€. Fossi in te non perderei neanche un secondo e lo aggiungerei subito al carrello.

Se tutto questo non basta, le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy Tab A9+, un gioiellino a tua disposizione

Ha un design moderno, poco spesso e leggero per portarlo sempre con te. Samsung Galaxy Tab A9+ non ti priva di alcuna funzione ma anzi, ti offre una rosa di possibilità da avere sempre a disposizione. Con questa configurazione da 8GB di RAM e 128GB di memoria puoi sentirti libero di scaricare app e fare tante altre cose.

Naturalmente ha un sistema Android quindi nulla di diverso da quello che trovi sul tuo smartphone. Con il suo display bello ampio da 11 pollici (che supera la media di mercato) hai una visione ideale di applicazioni, contenuti multimediali e perché no… Anche per il gaming mobile!

Risoluzione avanzata e colori vividi per non strizzare mai gli occhi o perdere un dettaglio. Altro vantaggio dello schermo grande è che puoi dividerlo in più sezioni e usare il tablet per il multitasking e avere tutto a portata di vista.

Detto questo, lasciati ammaliare dalle altre caratteristiche chiave che sono la batteria super portentosa, le fotocamere frontali e posteriori e la velocità in tutto ciò che gli chiedi di fare.

Collegati ora su Amazon dove lo sconto del 40% ti consente di acquistare il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 185€.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.