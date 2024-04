Samsung Galaxy Tab A9+ per un tablet MODERNO perfetto per ogni giorno

Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet che si adatta a più utilizzi. Nota di merito anche per il design che moderno e sottile, ti consente di portarlo con te in ogni dove. Per studio, lavoro e svago è un prodottino che ne vale totalmente la pena.

Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet che è perfetto per chiunque

Questo modello proposto da Samsung è uno degli ultimi usciti sul mercato. Comodo, pratico e soprattutto performante. Leggendo la scheda tecnica e mettendolo a confronto potresti fermarti davanti ai 64GB di spazio ma conta che stiamo parlando di un prodotto di prima categoria e che, dopo mesi, performa come se lo avessi appena tolto dalla confezione.

Con un bellissimo display da 11 pollici hai una visione immensa. Conta che con i bordi sottili che vanta, la visione dei contenuti sembra anche più ampia così da poter scorrere tra le app senza difetti e goderti anche streaming e gaming. Naturalmente il sistema è Android e ci sono i servizi Google per scaricare qualunque app tu voglia.

Fotocamera frontale e posteriore per scattare fotografie ma fare anche videochiamate e call di lavoro o studio.

La vera comodità di questo tablet è che lo schermo lo puoi dividere in più sezioni per portare il multitasking al massimo livello e fare più cose in contemporanea. Infine ti voglio dire che anche la batteria è una consolazione e ti fa stare fuori casa senza il terrore di vederla allo 0% dopo qualche ora.

