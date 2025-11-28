Samsung Galaxy Tab A9+ al MINIMO STORICO per il Black Friday

Quella dedicata a Samsung Galaxy Tab A9+ è tra le migliori offerte hi-tech in questo Black Friday su Amazon. Lo sconto porta il tablet al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche, per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo (almeno fino al sold out).

Black Friday: sconto record per il tablet Samsung

La risoluzione 1920×1200 pixel del pannello lo rende perfetto per lo streaming e per i contenuti multimediali in generale. Tra le altre specifiche tecniche ci sono il processore octa core Qualcomm Snapdragon 695, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), le fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, il jack audio e la batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. All’interno della descrizione completa puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

Il forte sconto rispetto al listino ufficiale porta il tablet Samsung Galaxy Tab 9+ al suo prezzo minimo storico di soli 119 euro, nella versione da 11 pollici. Non è mai stato così conveniente. La colorazione è Navy, quella visibile nell’immagine qui sotto. Sia la vendita che la spedizione sono a carico della rete logistica dell’e-commerce con la consegna gratis.

Le promozioni di Amazon per il Black Friday andranno avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 1 dicembre. L’accesso è libero per tutti, non servono abbonamenti. Fai un salto nell’area dedicata per saperne di più e per scoprire le occasioni migliori.