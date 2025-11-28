 Samsung Galaxy Tab A9+ al MINIMO STORICO per il Black Friday
Il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici è protagonista nel Black Friday su Amazon con uno sconto senza precedenti: approfittane.
Tecnologia Mobile
Quella dedicata a Samsung Galaxy Tab A9+ è tra le migliori offerte hi-tech in questo Black Friday su Amazon. Lo sconto porta il tablet al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche, per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo (almeno fino al sold out).

Compra il tablet al minimo storico

Black Friday: sconto record per il tablet Samsung

La risoluzione 1920×1200 pixel del pannello lo rende perfetto per lo streaming e per i contenuti multimediali in generale. Tra le altre specifiche tecniche ci sono il processore octa core Qualcomm Snapdragon 695, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), le fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, il jack audio e la batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. All’interno della descrizione completa puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

Le caratteristiche del tablet Samsung Galaxy Tab A9+

Il forte sconto rispetto al listino ufficiale porta il tablet Samsung Galaxy Tab 9+ al suo prezzo minimo storico di soli 119 euro, nella versione da 11 pollici. Non è mai stato così conveniente. La colorazione è Navy, quella visibile nell’immagine qui sotto. Sia la vendita che la spedizione sono a carico della rete logistica dell’e-commerce con la consegna gratis.

BlackFriday
Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0

Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0″ TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 4GB, 64GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023

BlackFriday

189,64216,82€-13%

Vedi l’offerta

Compra il tablet al minimo storico

Le promozioni di Amazon per il Black Friday andranno avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 1 dicembre. L’accesso è libero per tutti, non servono abbonamenti. Fai un salto nell’area dedicata per saperne di più e per scoprire le occasioni migliori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
