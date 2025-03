Samsung Galaxy Tab A9: SUPER SCONTO del 42% con le Offerte di Primavera

Se hai bisogno di un tablet per il lavoro, l’università o il tempo libero puoi sicuramente approfittare dello sconto attivo per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon su Samsung Galaxy Tab A9. Questo fantastico dispositivo da 8.7 pollici è disponibile al minimo storico assoluto di 109 euro invece di 189, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Samsung Galaxy Tab A9: un tablet mai così conveniente

Il tablet è dotato di un display da 8.7 pollici di tipo TFT LCD PLS per immagini perfette per ogni genere di contenuto, inserito in un elegante design in metallo che conferisce al dispositivo un look premium.

Uno schermo che è accompagnato da altoparlanti stereo che contribuiscono ad una esperienza utente coinvolgente, chiara e profonda, specie per la visione di contenuti audiovisivi come film e serie TV. I 4GB di RAM e i 64GB di memoria interna espandibile fino a 1TB ti danno tutto quello che ti serve per multitasking e memoria storage.

Con processore MediaTek MT8781 e batteria da 5.100mAh avrai prestazioni fluide e un’ottima efficienza energetica per un tablet capace di durare per tutta la giornata. Ideale dunque per il multitasking, dato che ti permette di dividere lo schermo e lavorare su due app contemporaneamente, è perfetto da usare per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Acquistalo adesso a soli 109 euro.