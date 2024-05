-124€ su Samsung Galaxy Tab A9+, tablet perfetto per lo streaming

L’offerta a tempo di Amazon che in questo momento taglia il prezzo di Samsung Galaxy Tab A9+ portandolo al suo minimo storico è un’occasione imperdibile per chi cerca il tablet perfetto da dedicare allo streaming (ma non solo). Scegli tra la versione 5G e quella Wi-Fi, approfittando di uno sconto fino a 124 euro. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Samsung Galaxy Tab A9+: il tablet è in forte sconto

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti: display da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, supporto alle reti 5G per navigare in mobilità, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, jack audio per gli auricolari e batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Approfittando dello sconto di 124 euro disponibile in questo momento, puoi acquistare la versione 5G del tablet Samsung Galaxy Tab A9+ al prezzo finale di soli 185 euro, il minimo storico dal lancio. Se sei disposto a rinunciare alla connettività mobile, quella Wi-Fi è in offerta a -37% e può essere tua al prezzo ancora più economico di 164 euro.

Per entrambi i modelli, Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.