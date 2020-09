Galaxy Tab Active3, tablet rugged per il business

Un tablet per i professionisti che necessitano di uno strumento robusto e adatto a seguirli nell’attività quotidiana. Così si presenta Samsung Galaxy Tab Active3, con il suo design rugged. Ha ottenuto la certificazione IP68 (valida anche per il pennino S Pen) che ne assicura la resistenza ad acqua e polvere, mentre l’impiego della cover protettiva soddisfa i requisiti dello standard MIL-STD-810H garantendo la sopravvivenza a cadute da un’altezza massima di 1,5 metri.

Questa la scheda delle specifiche tecniche: display da 8 pollici con pannello LCD e risoluzione 1920×1200 pixel che può essere utilizzato indossando i guanti grazie a Touch Sensitivity, processore octa core Exynos 9810, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, slot per la lettura di schede microSD fino a 1 TB, fotocamere posteriore da 13 megapixel con flash (autofocus, f/1.9) e anteriore da 5 megapixel (f/2), porta USB 3.1, accelerometro, lettore di impronte digitali, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce RGB, sensore di prossimità, WiFi, 4G-LTE, Bluetooth, GPS e batteria da 5.050 mAh sostituibile dotata di POGO pin.

Le dimensioni sono pari a 126,8×213,8×9,9 mm, il peso si attesta a 429 grammi. Lato software il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 10 ed è presente il supporto alla tecnologia Dex. A questo si aggiunge la compatibilità con ARCore di Google per la realtà aumentata. Questo il commento di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia.

Il modo di lavorare cambia rapidamente man mano che ci si allontana dall’ufficio e ci sposta sul campo. Durante lo sviluppo del nuovo Galaxy Tab Active3 abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti e partner e ci siamo concentrati sulla creazione di un prodotto in grado di rendere molto più facile fare qualsiasi cosa. Non solo Galaxy Tab Active3 è più resistente, ma le sue prestazioni sono state aggiornate per supportare le applicazioni più recenti per ottenere la massima produttività.