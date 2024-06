Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: prime immagini

All’inizio del prossimo mese (forse il 10 luglio), Samsung svelerà nuovi prodotti durante l’evento Unpacked di Parigi, tra cui Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Buds3. Altri dispositivi sono attesi nel 2025, tra cui Galaxy S25 e Galaxy Tab S10. Il noto leaker OnLeaks ha fornito al sito Android Headlines i primi render del Galaxy Tab S10 Ultra.

Galaxy Tab S10 Ultra: design e possibili specifiche

La serie Galaxy Tab S10 dovrebbe essere annunciata a fine 2024 o inizio 2025. In base ai render apparsi online non sembrano esserci differenze estetiche tra il Galaxy Tab S10 Ultra e l’attuale Galaxy Tab S9 Ultra. Le dimensioni sono 326,4×208,6×5,45 millimetri, quindi è solo 0,05 millimetri più sottile.

Le due fotocamere frontali sono posizionate ancora sul lato lungo per indicare che il tablet deve essere usato in orizzontale, come un notebook. Sul retro si notano l’incavo per la ricarica magnetica della stilo S Pen e le due fotocamere posteriori. Lungo il bordo destro ci sono i pulsanti per accensione e volume. Confermati anche i quattro altoparlanti progettati da AKG.

Dato che il lancio non avverrà prima del quarto trimestre 2024, Samsung dovrebbe scegliere il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4 che Qualcomm presenterà nel mese di ottobre. Sono circolate indiscrezioni sul possibile uso dello Snapdragon X Elite (integrato nei Copilot+ PC disponibili dal 18 giugno), in quanto la CPU dello Snapdragon 8 Gen 4 sarà basata sull’architettura di Nuvia, come quella della serie Snapdragon X.

Queste sono le altre possibili specifiche: schermo Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, slot per microSD, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali (sotto lo schermo) e certificazione IP68 (anche per la S Pen). Ancora nessun rumor sui prezzi.

A proposito dello Snapdragon 8 Gen 4, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo dovrebbe essere l’unico chip della serie Galaxy S25, considerata la bassa resa produttiva del Samsung Exynos 2500.