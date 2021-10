Samsung Galaxy tab S6 Lite: perfetto per studiare in modo TECH

Se sei alla ricerca di un perfetto tablet per poter studiare e lavorare agevolmente, ti presento Samsung Galaxy Tab S6 Lite, il dispositivo che fa per te. È in promozione su Amazon quindi se sei interessato approfitta dell'offerta così lo fai tuo a soli 330,00€ e risparmi circa settanta euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: cosa ti offre questo dispositivo

Comodissimo da portare in borsa e nello zaino, questo dispositivo ti libera dall'agonia di avere sempre con te astuccio, quaderni e libri. Lo sfrutti praticamente per tutto visto che in confezione viene inclusa anche la fantastica S Pen che ti permette di scrivere come se fosse un foglio di carta.

Ti mette a disposizione un display da 10,4 pollici in risoluzione Wuxga+ il che è pazzesco. Praticamente apri le applicazioni, giochi ai tuoi mobile games preferiti e vedi i contenuti video in qualità ottima senza mai scendere a compromessi. Ovviamente sono integrate ben due fotocamere: una interna e una esterna così puoi intrattenerti anche in videochiamate e partecipare ad esami e lezioni online senza alcuna esitazione.

Il processore è potente ed è supportato da ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione che però espandi come vuoi grazie a una semplice MicroSD.

All'appello, infine, non manca una portentosa batteria da più di 7000mAh che si ricarica in modo rapido e ti fa stare sempre al massimo dell'energia.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen su Amazon a soli 330,00€. Lo ordini e lo ricevi in pochissimi giorni senza alcun costo aggiuntivo. Lo puoi pagare anche mediante finanziamento a tasso zero optando per Cofidis come modlaità di pagamento.