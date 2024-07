Samsung Galaxy Tab S6 Lite: risparmiare senza accontentarsi

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è oggi disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 17%. Questo tablet combina potenza, versatilità e design elegante, rendendolo un dispositivo ideale per chi cerca un’esperienza multimediale e produttiva senza compromessi. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 249,00 euro, anziché 299,00 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta che stavi cercando

Con il potente processore a 64 bit Octa Core Exynos 1280, il Galaxy Tab S6 Lite offre prestazioni eccezionali che soddisfano tutte le esigenze, dalle applicazioni più leggere alla grafica più intensa. La batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida garantisce fino a 13 ore di visualizzazione, permettendoti di lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Samsung Notes porta la tua produttività a un livello superiore. La funzione di ingrandimento fino al 300% facilita la scrittura precisa, mentre l’evidenziazione e la conversione del testo in formato digitale si realizzano con un solo tocco. La S Pen inclusa è uno strumento eccezionale per disegnare, prendere appunti e dare vita alle tue idee con precisione e naturalezza. Grazie al supporto magnetico laterale, la S Pen sarà sempre a portata di mano.

L’ampio schermo da 10.4 pollici del Galaxy Tab S6 Lite offre un’esperienza visiva immersiva e dinamica, ideale per guardare contenuti su YouTube Premium o Netflix in alta definizione. La condivisione con familiari e amici diventa un piacere grazie alla qualità del display LCD TFT.

Nonostante le sue potenti caratteristiche, il Galaxy Tab S6 Lite è straordinariamente leggero e sottile, con uno spessore di soli 7 mm. Il corpo in metallo non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma protegge anche i componenti interni, tra cui 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La memoria è espandibile fino a 1 TB tramite microSD, offrendo tutto lo spazio necessario per app, foto, video e documenti.

Nel pacchetto troverai il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), un cavo dati type C, un estrattore metallico, una guida di avviamento rapido e, naturalmente, la S Pen. Questa offerta su Amazon è un’opportunità da non perdere per avere tra le mani un tablet di qualità superiore a un prezzo eccezionale di soli 249,00 euro. Affrettati a farlo tuo, prima che sia troppo tardi.