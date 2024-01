Samsung Galaxy Tab S6 Lite: un'OCCASIONE imperdibile (-38%)

Se stai cercando un tablet che unisca eleganza e funzionalità, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è la scelta perfetta, soprattutto oggi con il 38% di sconto su Amazon. La S Pen, dotata di un supporto magnetico laterale, è un’aggiunta straordinaria, minimizzando gli sforzi e massimizzando la tua ispirazione, idee e progetti. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 271,00 euro, anziché 439,90 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

L’applicazione Samsung Notes è un’alleata preziosa per la produttività, consentendoti di ingrandire fino al 300%, scrivere in modo preciso, evidenziare il testo e convertire istantaneamente il testo in formato digitale con un semplice tocco.

La leggerezza e l’impugnatura confortevole del Galaxy Tab S6 Lite offrono un comfort eccezionale per un utilizzo prolungato. La S Pen, con i suoi 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura equiparabile a quella di una penna tradizionale.

Vivi un’esperienza Smart Home completa grazie alla possibilità di ricevere chiamate e messaggi direttamente dal tuo Galaxy Tab S6 Lite, anche se tablet e telefono sono connessi a reti differenti. Con uno schermo da 10.4″, puoi goderti una visualizzazione dinamica e immersiva dei contenuti su YouTube Premium o Netflix e condividerli facilmente con la tua famiglia.

Dotato di doppio speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG, il Galaxy Tab S6 Lite garantisce una riproduzione audio potente e ben bilanciata, perfetta per ascoltare la tua musica preferita su Spotify. Con una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh, potrai goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza preoccuparti di rimanere a corto di batteria. Inoltre, il corpo sottile in metallo racchiude una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB. Con soli 7 mm di spessore, avrai tutto lo spazio che desideri in un tablet leggero e sofisticato.

Il Samsung Galaxy Tab S6 lite è disponibile con uno sconto del 38% su Amazon al prezzo di 271,00 euro.

