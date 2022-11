Samsung Galaxy Tab S8 2022: subito 200€ di sconto su Amazon

Novembre inizia con una grande offerta per tutti gli appassionati di elettronica. Amazon ti permette di acquistare il nuovo Samsung Galaxy Tab S8 2022 con ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino: è il minimo storico assoluto per questo tablet, che raggiunge così il suo prezzo migliore di sempre.

Samsung Galaxy Tab S8 2022 in offerta: un tablet perfetto per la produttività mobile

Galaxy Tab S8 è il nuovo tablet Samsung progettato per garantire una perfetta produttività quando sei fuori casa. Il display da 11 pollici con risoluzione da 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120Hz è accompagnato da una batteria ultrapotente, perfetta per l’uso in mobilità, e una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

La S Pen inclusa ti permette di scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e mettere nero su bianco tutti i tuoi pensieri direttamente sullo schermo come se usassi la carta. La rinnovata S Pen ti propone diverse modalità di scrittura, dando massimo spazio alla tua creatività, che si tratti di scrivere o di disegno.

Inoltre, grazie alla modalità Multischermo dai fondo al multitasking gestendo le finestre delle varie applicazioni nel modo che preferisci. Scoprirai l’incredibile versatilità di questo prodotto data anche dal suo processore capace di gestire in modo efficiente diverse attività.

Samsung Galaxy Tab S8 2022 è il tablet Android da tenere in considerazione, specialmente a questo prezzo: subito 200 euro di sconto sul modello con memoria RAM da 8 GB e storage interno da 256 GB. Possibilità illimitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.