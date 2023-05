Samsung Galaxy Tab S8: su Amazon sconto INCREDIBILE (-28%)

Siete alla ricerca di un ottimo tablet che vi permetta di lavorare, giocare, studiare e svagare con rapidità e senza mai un problema? Allora avrete sentito parlare almeno una volta del Samsung Galaxy Tab S8, nonché uno dei tablet di ultima generazione più richiesti sul mercato. Oggi, grazie ad Amazon, potrete acquistare la versione Wi-Fi con uno sconto del 28%. Questo si traduce in un prezzo di soli 643 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo potete anche pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Tab S8: l’imperdibile occasione di Amazon

Si tratta di un tablet pensato per quando siete fuori casa grazie alle infinite possibilità date dallo schermo 11” LCD sAMOLED da 2560×1600 Pixel, la batteria ultrapotente e fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP. Senza dimenticare della S Pen a bassissima latenza, che permette di scrivere, prendere appunti e disegnare con estrema precisione, già inclusa nella confezione. Inoltre, grazie ai mille strumenti inclusi nella S Pen, avrai a disposizione livelli impressionanti di controllo per esprimere la vostra creatività. Inoltre, con la modalità Multischermo del tablet, avrete la possibilità di fare mille azioni contemporaneamente senza alcun rallentamento o lag, merito anche dei suoi 8GB di RAM e 128GB di ROM espandibile.

Per le persone creative che amano disegnare o dipingere, Samsung ha incluso nell’offerta del tablet la possibilità di utilizzare Clip Studio Paint. Il Samsung Galaxy Tab S8 offre anche molte funzionalità per la registrazione di video e per le videochiamate. Grazie alla funzione Auto Framing, la videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di voi e i vostri movimenti, mentre con la tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni potrete concentrarvi sulla conversazione senza che gli interlocutori vengano distratti.

In conclusione, se state cercando un tablet di altissima qualità che vi permetta di esprimere la vostra creatività e di avere molte funzionalità a portata di mano, il Samsung Galaxy Tab S8 è la scelta definitiva. E grazie allo sconto del 28% su Amazon, adesso è davvero irresistibile al prezzo di soli 643 euro. Si tratta di una cifra molto vicina al suo minimo storico, pertanto non potete farvelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.