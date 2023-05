Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: MINIMO STORICO su Amazon

Su Amazon il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è finito di nuovo al suo minimo storico. Approfittane subito acquistandolo a soli 929 euro, invece di 1499 euro. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di ROM, questo tablet Android è perfetto anche come laptop ultra portatile. Grazie all’ampio display da 14,6 pollici hai piena visione su tutto e un’immersività quasi prepotente.

La tecnologia Super AMOLED a 120Hz è pazzesca. I colori sono pieni, vivaci e brillanti. Ogni immagine scorre fluida sullo schermo, offrendo perfezione e soddisfazione a ogni singolo fotogramma. Lasciati travolgere da una qualità eccellente e scopri ciò che non avevi mai visto prima in dettagli e sfumature. Questo è Galaxy Tab S8 Ultra: tutto diventa magico.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: con il 38% di sconto è un affare

Fai l’affare del giorno assicurandoti il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra a soli 929 euro. Stiamo parlando di uno sconto del 38% offerto da Amazon per l’occasione. Approfittane prima che termini tutto in sold out. Infatti sta andando a ruba. Goditi tutta la sua potenza ed esprimi la tua creatività grazie alla S Pen inclusa nella confezione.

Aggiungilo ora al carrello con un risparmio esagerato. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

