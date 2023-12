Samsung Galaxy Tab S9 al 33% di sconto su MediaWorld

MediaWorld continua sferzando promozioni incredibili anche l’ultimo giorno di volantino. Acquista il Samsung Galaxy Tab S9 a soli 699 euro, invece di 1049 euro. Si tratta di un risparmio incredibile, il 33% di sconto! La disponibilità è limitata, quindi ti consigliamo di essere veloce nel metterlo in carrello, prima che le scorte terminino in sold out. Ottimo anche come idea regalo.

Samsung Galaxy Tab S9: il top di gamma dei tablet

Con il Samsung Galaxy Tab S9 12GB + 256GB hai un top di gamma dei tablet a tua disposizione. Si tratta di un prodotto fantastico con ben 11 pollici di display. La sua tecnologia Dynamic AMOLED 2X garantisce colori sempre brillanti e dettagli speciali. Grazie alla cornice Armor Aluminum è resistente a urti e cadute. Inoltre, è anche certificato IP68. Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, è ultra rapido ed extra fluido.

Tra l’altro, cosa da non sottovalutare visto che altri tablet della stessa categoria non forniscono, inclusa nella confezione trovi anche la fantastica S Pen gratis. In grado di trasformare lo schermo in un foglio di carta digitale, in un attimo annoti, firmi, sottolinei, disegni, colori e compili. Tutto con la stessa naturalezza con cui lo faresti tramite matita o penna. Acquistalo ora a soli 699 euro, invece di 1049 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.