Samsung Galaxy Tab S9 FE al 27% in meno su Amazon: AFFARE OTTIMO per un tablet

L’affare che tanto desideravi per un tablet di fascia medio-alta è finalmente qui, a portata di pochi click su Amazon. Il modello Samsung Galaxy Tab S9 FE per questo fine settimana può diventare tuo a un prezzo speciale grazie alla promozione del 27% applicata direttamente dal gigante dell’e-commerce, con consegna gratuita per lunedì in caso di acquisto entro oggi, sabato 13 aprile 2024.

Non perderti l’affare su Samsung Galaxy Tab S9 FE

Lo schermo in dotazione da 10,9 pollici con risoluzione di 2304 x 1440 pixel è un pannello TFT LCD PLS pronto a offrirti il meglio per la visione di film e serie TV, complice l’introduzione della tecnologia Vision Booster. A cosa serve? A consentirti di vedere immagini e video anche in condizioni di luce non ottimali mediante potenziamento di contrasto e colore. Per disegnare e progettare è quindi un ottimo dispositivo e, per di più, nella confezione di vendita di Samsung Galaxy Tab S9 FE non mancherà la S Pen: non dovrai spendere un soldo in più per averla! Tuttavia, il caricabatterie non è incluso nella scatola.

Sotto la scocca color Grigio, che garantisce protezione da acqua e polvere con certificazione IP68, si trovano il cuore pulsante Exynos 1380, 256 GB di archiviazione interna, 8 GB di RAM e una batteria da 8.000 mAh.

Per far sì che il tablet diventi tuo, dovrai pagare 449 euro anziché 619 euro. La consegna, come anticipato, non richiede alcun pagamento aggiuntivo e, tramite Cofidis, la quota finale da raggiungere può essere dilazionata in più rate.