MINIMO STORICO per Samsung Galaxy Tab S9 FE (-150€)

Una segnalazione veloce per il Samsung Galaxy Tab S9 FE in questo momento al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il tablet, nella sua versione con display da 10,9 pollici e con caricatore incluso, è protagonista di uno sconto di 150 euro che lo rende un vero affare. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE in sconto di 150 euro

Le specifiche tecniche sono di fascia alta: schermo con risoluzione 2304×1440 pixel, frequenza di aggiornamento da 90 Hz e tecnologia Vision Booster per una visibilità perfetta anche all’aperto, processore octa core Exynos 1380, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, slot per microSD fino a 1 TB, fotocamere da 12 e 8 megapixel, altoparlanti, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, supporto Dual SIM e batteria da 8.000 mAh per un’autonomia senza compromessi. È incluso il pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Tra gli altri punti di forza segnaliamo la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Al prezzo minimo storico di 399 euro, invece di 549 euro come da listino, il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE è tra i migliori affari di oggi su Amazon. La colorazione è Lavender. Lo sconto di 150 euro è applicato in automatico.

Non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba. Consigliamo di verificare disponibilità e le tempistiche della spedizione gratuita nella descrizione completa. Le recensioni pubblicate da chi ha avuto modo di provarlo sono positive, con un voto medio molto alto pari a 4,4/5 stelle.