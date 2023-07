Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: disponibile da pochi giorni e già scontato di 120€

Lo stupendo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è stato presentato da appena pochi giorni, ma è già disponibile su Amazon a un prezzo scontato che ha davvero dell’incredibile. Da 1.489 euro il prezzo scende a 1.369 euro con uno sconto dell’8%. Lo sconto potrebbe sembrare irrisorio, ma permette di risparmiare già 120 euro per un dispositivo annunciato davvero da pochissimo.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: caratteristiche tecniche pazzesche

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si distingue immediatamente per il suo splendido display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici che permette di godere di colori vividi, neri intensi, HDR10 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere, rendendolo il compagno ideale per tutte le avventure all’aperto.

La S Pen inclusa, con la sua classificazione IP68, è perfetta per prendere appunti, disegnare o per qualsiasi altra attività creativa, grazie alla sua maggiore sensibilità della punta e all’aggancio magnetico bidirezionale per la ricarica. Il Galaxy Tab S9 Ultra offre anche una straordinaria esperienza di gioco, grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 che garantisce prestazioni elevate e un notevole risparmio energetico. Il tutto funziona egregiamente e a lungo anche grazie a 12GB di RAM e 11.200 mAh di potenza della batteria.

Per quanto riguarda la memoria di archiviazione questo modello è dotato di ben 512GB di memoria interna ma, se necessario, potrete aggiungere una microSD per espandere ulteriormente la capacità di memoria. Presenti, infine, 4 fotocamere in totale: 2 posteriori da 13MP + 8MP UW e due anteriori da 12MP + 12MP UW. In conclusione, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra rappresenta il meglio della tecnologia Samsung ed è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Approfittate di questa offerta per portare a casa un tablet di altissimo livello ad un prezzo molto interessante che potrete anche pagare a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.