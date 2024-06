Samsung Galaxy Watch Ultra: design e prezzo premium

In occasione del prossimo evento Unpacked di Samsung che si terrà il 10 luglio prossimo, verrà lanciato anche un nuovo smartwatch di fascia alta, il Galaxy Watch Ultra, con l’intento di riuscire a guadagnare il favore di chi predilige i device appartenenti alla gamma premium, non solo in fatto di specifiche, ma anche di design. A tal riguardo, nelle scorse ore è stata diffusa quella che dovrebbero essere la prime immagine “non ufficiali” del dispositivo, visibile in cima, e che metterebbe in risalto la cosa.

Samsung Galaxy Watch Ultra: svelati design e prezzo

Andando più nello specifico, in base alle informazioni diffuse, il Samsung Galaxy Watch Ultra dovrebbe essere disponibile in due colorazioni, ovvero nero/grigio scuro e bianco/argento, e dovrebbe disporre di un display circolare incorniciato in una scocca squadrata. Sul lato destro è presente un pulsante arancione che non sembrerebbe avere le funzioni di una corona rotante, ma ricorda molto di più il tasto Azione di Apple Watch Ultra.

Sono emersi anche dettagli in merito ai prezzi e con ogni probabilità la cifra necessaria per far propria lo smartwatch dovrebbe aggirarsi tra i 699 e i 710 dollari. Si tratta indiscutibilmente di un prezzo più alto rispetto ai precedenti modelli proposti da Samsung, il che potrebbe indicare l’intenzione dell’azienda di mettere il nuovo dispositivo in diretta concorrenza con il già citato Apple Watch Ultra del colosso di Cupertino.

Oltre al Samsung Galaxy Watch Ultra, tra i protagonisti dell’evento Unpacked estivo non dovrebbe mancare il Galaxy Watch 7 che, sempre secondo voci di corridoio, dovrebbe venire proposto in più varianti, anche una Pro.