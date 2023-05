Samsung Galaxy Watch4 a soli 122€: che BOMBA su Amazon

Acquista il Samsung Galaxy Watch4 a soli 122 euro, invece di 269 euro. Questa offerta speciale la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Non solo hai uno sconto immediato del 52%, ma al check out ottieni anche un extra risparmio di 6,45 euro. Niente male vero? Pensa, la disponibilità è immediata e hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Mettilo al polso e scopri le numerose funzionalità premium integrate in questo smartwatch top di gamma. I suoi sensori HR sono precisi e garantiscono una misurazione costante di frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livello di stress e composizione corporea. In aggiunta puoi anche effettuare un elettrocardiogramma e misurare la pressione arteriosa.

Samsung Galaxy Watch4: salute e allenamento al tuo polso

Con il Samsung Galaxy Watch4 40mm hai al polso tutto ciò che ti serve per tenere sotto controllo salute e allenamento. Ottimo come fitness tracker, ti segue nei tuoi allenamenti registrando ogni tuo obiettivo e indicandoti se ti stai allenando troppo o troppo poco. Impermeabile all’acqua lo tieni indossato sia sotto la doccia che in piscina o al mare. I materiali premium sono resistenti.

Mettilo nel carrello a soli 122 euro, anziché 269 euro, per un risparmio di 147 euro. Puoi accedere a questa offerta se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.