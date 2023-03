Samsung Galaxy Watch4 Classic: a 178€ è un REGALO TOP

Prezzo bomba per il Samsung Galaxy Watch4 Classic a soli 178 euro, invece di 399 euro. Amazon ha piazzato uno sconto del 55% per questo smartwatch top di gamma intramontabile. Completamente in acciaio inox, la sua cassa da 46mm è resistente e durevole. Inoltre, grazie alla ghiera rotante potrai navigare tra funzioni e notifiche ancora più comodamente.

Il suo design raffinato lo rende un dispositivo da portare al polso con orgoglio. Adatto a tutte le situazioni e gli outfit, il Galaxy Watch4 Classic conferisce sicurezza ed eleganza a chi lo indossa. Realizzato con materiali di elevata qualità, già alla vista esprime potenza e forza. Scopri tutte le sue caratteristiche vincenti che ti convinceranno a metterlo al polso.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: tecnologia in un design elegante

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic unisce la migliore tecnologia con un’eleganza senza tempo. Indossalo a soli 178 euro e inizia a utilizzare tutte le sue funzionalità. Rispondi ed effettua chiamate direttamente dal polso. Misura frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e pressione arteriosa. Effettua anche un ECG e invialo al tuo medico con un click. Scopri anche la tua composizione corporea.

Insomma, al 55% di sconto il Galaxy Watch4 Classic è da acquistare al volo. Approfitta subito di questa incredibile offerta che ti dà anche la possibilità di pagarlo in comode rate con Cofidis direttamente al check out. Cosa stai aspettando? Fai l’affare del giorno, non te ne pentirai affatto. La spedizione è gratuita e veloce.

