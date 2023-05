Samsung Galaxy Watch4 Classic: il LUSSO a soli a 199€

Acquista il Samsung Galaxy Watch4 Classic a soli 199 euro, invece di 369 euro. Il lusso diventa low cost grazie a questa offerta esclusiva disponibile solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Questo modello ha fatto la storia degli smartwatch. La sua cassa da 46mm è elegante e raffinata, ma al tempo stesso resistente e funzionale. Infatti, è stata realizzata in acciaio inossidabile premium.

La ghiera rotante ti permette di consultare tutte le informazioni e le funzionalità comodamente dal tuo polso. Quindi esperienza utente top con questo orologio digitale di ultimissima generazione ancora molto attuale. L’offerta di oggi ti permette di acquistare un prodotto super scontato dalla qualità elevata. Puoi personalizzare il quadrante con tantissime soluzioni sia analogiche che digitali.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: anche a rate tasso zero

Ottima notizia per tutti gli interessati al Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm. Infatti, grazie ad Amazon, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate tasso zero selezionando Cofidis al check out. Questo, insieme alla consegna gratuita, è un vantaggio per i soli clienti Prime. Approfittane subito per indossare questo bolide con sensori HR pronti a misurare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, livello di stress, composizione corporea e pressione arteriosa. Inoltre, effettua un elettrocardiogramma in pochi secondi.

Acquistalo ora a soli 199 euro, invece di 369 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.