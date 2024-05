Samsung Galaxy Watch4 Classic: su Amazon lo acquistate a ben 250€ in meno!

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm oggi va in grande promozione su Amazon a soli 149 euro, anziché 399 euro. Sì, avete capito bene: un incredibile sconto del 63%! È il momento ideale per fare un affare e portarsi a casa questo gioiellino tecnologico risparmiando ben 250 euro.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: l’affarone del giorno

Immaginate di poter monitorare la vostra attività fisica, controllare le notifiche e gestire le chiamate direttamente dal vostro polso, il tutto con un’eleganza senza pari. Il Samsung Galaxy Watch4 Classic offre tutto questo e molto di più. Dotato di un display Super AMOLED da 1.4 pollici, ogni notifica e ogni dettaglio saranno visibili in modo eccezionale in qualsiasi condizione di luce. La cassa in acciaio inossidabile non solo aggiunge un tocco di classe, ma garantisce anche una robustezza che dura nel tempo.

Grazie alla connettività Bluetooth, potrete collegare il vostro smartphone al Galaxy Watch4 Classic per ricevere notifiche, messaggi e chiamate direttamente al polso. Il GPS integrato vi permetterà di tracciare con precisione le vostre attività all’aperto, mentre la batteria a lunga durata assicura fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica.

Samsung Galaxy Watch4 Classic diventerà il vostro nuovo migliore amico per il fitness, grazie alla presenza di oltre 90 tipi di attività fisica rilevati automaticamente. Che siate appassionati di corsa, yoga o sollevamento pesi, questo smartwatch vi fornirà dati dettagliati sulle calorie bruciate, la frequenza cardiaca e la distanza percorsa. E se siete curiosi di sapere quanto siete in forma, la funzione di composizione corporea vi darà una panoramica della vostra percentuale di grasso, muscoli e acqua nel corpo in soli 15 secondi.

Affrettatevi su Amazon e approfittate di questa incredibile offerta sul Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm a soli 149 euro. Non solo godrete di prestazioni di alta qualità, ma potrete anche vantare un dispositivo elegante e funzionale al polso. E per chi preferisce, c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis. Cosa state aspettando? Ordinate il vostro smartwatch oggi stesso!