Samsung Galaxy Watch4 Classic: SUPER PREZZO su Amazon con un risparmio di 250€

Nel vasto panorama degli smartwatch, pochi riescono a coniugare qualità eccelsa e prestazioni di livello superiore. Uno di questi gioielli è il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm, oggi in promozione su Amazon al prezzo irresistibile di 149 euro anziché 399 euro. Un risparmio eccezionale di 250 euro che porta il prezzo ai minimi storici, rendendo l’acquisto praticamente un obbligo per gli appassionati di tecnologia. Benché non sia l’ultimo modello della serie Samsung, essendo giunti alla sesta generazione, le differenze con la versione più recente sono trascurabili.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: la sintesi perfetta tra fitness e salute

Il Samsung Galaxy Watch4 vanta un display da 1.4 pollici, tecnologia Super AMOLED e risoluzione di 450 x 450 pixel, protetto da una robusta cassa in acciaio inossidabile per una durata senza pari. Il dispositivo è in grado di rilevare automaticamente oltre 90 tipi di attività fisica, fornendo dati dettagliati su calorie bruciate, frequenza cardiaca, distanza percorsa e altro ancora. Potrete sfidare amici e familiari, o partecipare a competizioni online per un’ulteriore spinta motivazionale.

La salute è al centro dell’attenzione, con la possibilità di misurare la composizione corporea (percentuale di grasso, muscoli, acqua e altro) in soli 15 secondi con due dita. Il dispositivo consente anche di monitorare la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco tramite sensori ottici PPG e elettrocardiogramma integrato, oltre a fornire analisi avanzate del sonno e consigli personalizzati per migliorarne la qualità.

La connessione al vostro smartphone avviene senza sforzo tramite Bluetooth, consentendovi di ricevere notifiche, chiamate, messaggi e impegni direttamente al vostro polso. Con GPS integrato e una batteria longeva, il Galaxy Watch4 Classic garantisce fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica, supportato da una funzione di ricarica rapida che offre fino al 40% di carica in soli 30 minuti.

Cogliete al volo questa eccezionale opportunità su Amazon! Acquistate ora il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm in versione Bluetooth a soli 149 euro e godetevi le rapide e gratuite consegne con Amazon Prime. Approfittate anche della possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.