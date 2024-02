Samsung Galaxy Watch4 è in SUPER SCONTO su Amazon (-52%)

Samsung Galaxy Watch4 è l’ottimo smartwatch del colosso coreano che è pensato per accompagnarti nella vita di tutti i giorni, dandoti preziosi consigli sulla salute e sulla tua attività fisica. Oggi puoi averlo in sconto ad un prezzo straordinario solo su Amazon: 129 euro invece di 269. Una promozione del 52% che andrà inevitabilmente a ruba.

Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: le caratteristiche

Con Samsung Galaxy Watch4 puoi imparare a conoscere il tuo corpo come mai prima d’ora: con la sua capacità di misurare la composizione corporea, questo dispositivo ti permette di tenere traccia dei tuoi progressi di fitness in modo completo e conveniente.

Con la funzione di monitoraggio dei passi puoi visualizzare i risultati in tempo reale, con calorie bruciate e GPS incluso durante l’allenamento. Con il sensore Samsung BioActive, puoi anche monitorare la tua pressione sanguigna e ottenere letture ECG in tempo reale per un monitoraggio completo della tua salute cardiaca.

Naturalmente non c’è solo questo: avrai anche un alleato prezioso per la gestione del sonno, rilevando e analizzando le fasi del tuo riposo in modo olistico. Grazie alle sue opzioni avanzate, puoi anche monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare, per un sonno migliore e più rigenerante.

Un dispositivo indossabile completo, che ti supporta in ogni tua attività giornaliera e che funziona anche da estensione per il tuo smartphone. Acquistalo ora su Amazon in super offerta a soli 129 euro invece di 269 su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.