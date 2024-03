Samsung Galaxy Watch4 è scontato a METÀ PREZZO su Amazon: acquistalo subito!

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è ora disponibile su Amazon con un cartellino imperdibile. Se hai sempre voluto un orologio intelligente di fascia alta ma hai esitato al momento dell’acquisto a causa del prezzo, questa è l’occasione perfetta per te: il top di gamma del marchio sudcoreano è scontato del 52% sul portale di e-commerce più famoso al mondo, e la consegna è gratuita anche in un giorno per gli utenti abbonati a Prime!

Samsung Galaxy Watch4 a metà prezzo è eccezionale!

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 sarà del 2021, ma resta tutt’oggi un modello eccellente, ricco di funzionalità avanzate grazie al monitoraggio approfondito dell’attività fisica. Il Fitness Tracking implementato rende l’esercizio ancora più divertente e competitivo grazie a una bacheca aggiornata in tempo reale con i risultati dei tuoi contatti. Analizzando la composizione corporea, poi, potrai sempre personalizzare gli allenamenti a seconda delle tue necessità.

Dotato di supporto al Bluetooth ma non all’LTE in questo modello specifico, include quindi il sensore Samsung BioActive per il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna. Naturalmente, non mancano i sensori per stress, sonno e saturazione di ossigeno nel sangue nel pacchetto completo. Ricordiamo, infine, che questo smartwatch è compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivi e RAM superiore a 1,5 GB.

Se vuoi riceverlo a casa anche in un giorno ti basta pagare 130 euro al posto di 269 euro. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma pur sempre di un affare molto intrigante!