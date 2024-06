Samsung Galaxy Watch4 in sconto a 99,99 euro: occasione su Amazon

Meno di 100 euro per uno smartwatch completo e di qualità: è l’occasione che si presenta oggi su Amazon sul Samsung Galaxy Watch4 che può essere tuo a soli 99,99 euro con spedizione Prime e consegna immediata.

Samsung Galaxy Watch4: le caratteristiche

Con Samsung Galaxy Watch4 ti porti a casa uno smartwatch perfetto per monitorare il proprio stato di salute e fitness in maniera dettagliata e precisa. Dotato dell’innovativo sensore BioActive, l’orologio traccia i tuoi passi e le calorie bruciate, ma ti offre anche funzionalità che comprendono il monitoraggio della composizione corporea, ECG e pressione sanguigna in tempo reale.

Il monitoraggio della composizione corporea è una delle funzionalità innovative del dispositivo dato che puoi sfruttarlo per tenere sotto controllo parametri come massa muscolare e la percentuale di grasso corporeo direttamente dal tuo polso.

L’esercizio fisico è reso divertente grazie alle sfide con medaglie e punti che possono riguardare te stesso o anche i tuoi amici, tenendo sotto traccia i tuoi progressi in una apposita bacheca. Durante l’attività fisica, il tracker monitora le prestazioni con precisione: conta i passi, controlla le calorie bruciate e sfrutta il GPS per tracciare i tuoi percorsi all’aperto.

Uno sguardo anche il riposo grazie ad una apposita feature che fornisce un’analisi olistica delle fasi del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue e persino del tuo russare.

Con Samsung Galaxy Watch4 hai tutto ciò di cui hai bisogno al tuo polso: acquistalo adesso a soli 99,99 euro.