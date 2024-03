Samsung Galaxy Watch4: lo SCONTO Amazon è da sogno (-52%)

Amazon offre uno sconto molto importante su Samsung Galaxy Watch4, uno degli smartwatch più famosi e apprezzati sul mercato: grazie ad un risparmio del 52% può essere tuo infatti a soli 129 euro invece di 269. Una strepitosa occasione per mettere le mani su un ottimo strumento che ti aiuti a monitorare salute e fitness.

Samsung Galaxy Watch4 in offerta: scopri cosa sa fare

Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch molto attento ad elementi come fitness e salute: dotato di sensori avanzati e funzionalità intelligenti potrai contare su un’esperienza completa per il monitoraggio corporeo.

Oltre a monitorare i tuoi passi e le calorie bruciate, puoi anche partecipare a competizioni divertenti con i tuoi amici attraverso una bacheca in tempo reale. Le sfide sono arricchite da medaglie e un sistema a punti che rendono l’esercizio socialmente coinvolgente, stimolante e gratificante.

Grazie alle funzionalità di fitness tracking, puoi tenere traccia delle tue attività e dei tuoi punteggi di fitness direttamente sul tuo smartwatch. Inoltre, con il sensore Samsung BioActive integrato, puoi monitorare la tua pressione sanguigna e ottenere misurazioni dell’elettrocardiogramma in tempo reale. Questo ti consente di controllare la tua salute cardiaca con precisione e sicurezza.

E per non farsi mancare niente ecco anche la funzione di monitoraggio del sonno che rileva e analizza le fasi del tuo sonno in modo olistico, fornendoti preziose informazioni sul tuo riposo. Puoi anche controllare i livelli di ossigeno nel sangue e monitorare il tuo russare per migliorare la qualità del sonno e la tua salute complessiva.

Infine, ci sono tutte le funzioni che estendono le capacità del tuo smartphone, con notifiche da chiamate e messaggi. Il prezzo in offerta è di 129 euro invece di 269. Da non perdere.