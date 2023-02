Samsung Galaxy Watch4: il MIGLIOR PREZZO lo trovi su Amazon

Crolla il prezzo del Samsung Galaxy Watch4 dopo l’uscita del suo successore. Nonostante ciò è su Amazon che trovi la migliore offerta oggi disponibile. Acquistalo subito a soli 176 euro, invece di 299 euro. La promo sta applicando il 41% di sconto su questo modello con cassa da 44mm. La disponibilità è immediata e puoi anche decidere di pagarlo in comode rate tasso zero con Cofidis.

Ottimo prezzo, ma anche smartwatch davvero speciale. Completo di ogni comfort, lo utilizzi sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti i giorni. Monitora il tuo sport verificando ogni volta le calorie bruciate e gli obiettivi raggiunti. Mantenersi in forma smagliante non è mai stato così facile grazie ai suoi sensori HR di ultima generazione. Inoltre, la connessione Bluetooth non sbaglia un colpo.

Samsung Galaxy Watch4: tanta tecnologia ora a un piccolissimo prezzo

Grazie ad Amazon acquisti il Samsung Galaxy Watch4 a un prezzo piccolissimo pur trattandosi di uno smartwatch top di gamma. Scegli una vita più sana e fatti accompagnare dalla determinazione di questo dispositivo che al polso si trasforma da un semplice orologio alla moda in un concentrato di tecnologia e salute. I suoi sensori non solo monitorano frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e sonno, ma effettuano anche elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa.

Mettilo subito nel carrello a soli 176 euro, invece di 299 euro. Questa promozione la ottieni se sei un cliente Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.