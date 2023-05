Samsung Galaxy Watch4: -41% e consegna gratuita su Monclick

Scegli Monclick per acquistare la migliore tecnologia al miglior prezzo e alle migliori condizioni. Non ci sono dubbi, grazie al 41% di sconto il Samsung Galaxy Watch4 è un vero e proprio affare. Acquistalo subito a soli 129,90 euro, invece di 219,90 euro. Stiamo parlando di un risparmio effettivo pari a 90 euro. Ma i vantaggi non sono di certo finiti qui.

Infatti, con Monclick su questa offerta, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Inserisci l’indirizzo al quale vuoi che l’ordine sia recapitato e in pochi giorni ti verrà consegnato. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di acquistare subito e pagare un po’ alla volta in 3 rate tasso zero da soli 43,30 euro al mese.

Samsung Galaxy Watch4: potenza, tecnologia e portabilità al tuo polso

Con il Samsung Galaxy Watch4 40mm hai potenza, tecnologia e portabilità direttamente al tuo polso. Ogni componentistica è stata pensata e realizzata per essere funzionale e comoda. Dotato di display Super AMOLED da 1,2 pollici hai colori brillanti anche sotto la luce diretta del sole. Pesa solo 25,9 grammi e questo lo rende ancora più comodo e piacevole da indossare.

Dotato di speciali sensori HR, misura frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e pressione arteriosa. Inoltre, monitora livello di stress e sonno. Infine analizza la composizione ed effettua elettrocardiogramma direttamente dal polso. Approfitta subito di questa interessante offerta Monclick. Acquista ora il tuo Galaxy Watch4 a soli 129,90 euro, invece di 219,90 euro.

