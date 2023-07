Samsung Galaxy Watch4 dà SPETTACOLO su Amazon

Ancora una volta il Samsung Galaxy Watch4 torna in offerta su Amazon. Dando spettacolo, questo smartwatch è super conveniente anche se si tratta di un vero e proprio top di gamma. Mettilo nel carrello a soli 176,99 euro, invece di 299 euro. Tra l’altro hai la consegna gratuita inclusa se sei cliente Prime e la possibilità di pagare a rate tasso zero con Cofidis al momento del check out.

Metti al polso un vero e proprio gioiello della tecnologia. Se ancora non lo sapevi, i suoi sensori sono stati studiati e realizzati per fornirti informazioni dettagliate sulla tua persona. Ad esempio, sono in grado di misurare la tua composizione corporea per aiutarti a capire meglio se devi allenarti di più o di meno. Inoltre, sono anche in grado di misurare la pressione arteriosa e di effettuare un elettrocardiogramma.

Samsung Galaxy Watch4: la tecnologia a portata di polso

Con il Samsung Galaxy Watch4 44mm hai un ampio display dove attingere a tutte le informazioni che vuoi. Completamente impermeabile all’acqua e alle polveri, lo porti con te sotto la doccia, in piscina e al mare. Sarà il tuo compagno di avventure in ogni occasione. La batteria di lunga durata ti accompagna per più di due giorni senza una ricarica. Inoltre, è in grado di controllare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno e livello di stress senza fermarsi mai.

Acquista il tuo Galaxy Watch4 a soli 176,99 euro, invece di 299 euro. Questa super offerta è un’esclusiva Prime. Quindi, se ancora non sei iscritto, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

