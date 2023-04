Samsung Galaxy Watch5 in SCONTO BOMBA: solo per OGGI su Amazon

Pronti a rimettervi in forma in vista della prova costume? Se volete un ottimo compagno di allenamento pronto a supportarvi e monitorare ogni tipologia di attività fisica, puntate sul Samsung Galaxy Watch5! Oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 35%.

Potrete acquistare l’orologio smart multifunzionale a soli 215 euro, risparmiando più di 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più sarà possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba quindi affrettatevi!

Samsung Galaxy Watch5: tutte le funzionalità dell’orologio smart

Il Samsung Galaxy Watch5 è l’orologio smart multifunzionale che stavate cercando e che vi supporterà negli allenamenti e nella vita di tutti i giorni.

Il dispositivo supporta oltre 90 esercizi tracciabili dal tuo orologio, oltre a contare i tuoi passi e calcolare le calorie consumate quotidianamente. In più è in grado di monitorare la percentuale di grasso (BIA) e il peso del muscolo scheletrico.

Allo stesso modo l’orologio tiene sotto controllo la tua salute analizzando diversi fattori. Innanzitutto la nuova tecnologia di Galaxy Watch5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento, comprende e traccia le fasi del tuo sonno. In secondo luogo è dotato di un sensore cardiaco elettrico (ECG) e di un sensore di frequenza cardiaca ottica.

Con una batteria più grande rispetto ai suoi predecessori e una ricarica rapida, non rimarrai mai senza energia e sarai pronto a ripartire in un attimo. Basti pensare che il dispositivo impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.