Samsung Galaxy Watch5 Pro a un PREZZO TOP su Amazon (-52%)

Nuova settimana, nuove promozioni disponibili su Amazon per un periodo di tempo limitato. Tra i tanti dispositivi di elettronica e informatica proposti a prezzi speciali troverai anche uno smartwatch di fascia alta a metà prezzo. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch5 Pro, ora venduto al 52% in meno con consegna gratuita in un giorno e possibilità di optare per un pagamento dilazionato in più rate.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: smartwatch top a un prezzo top

Dotato di cassa in titanio e display in cristallo di zaffiro, Samsung Galaxy Watch5 Pro è resistente e pure elegante. Con il chipset all’avanguardia presente sotto la scocca, si rivela quindi uno smartwatch top di gamma sensazionale, adatto a qualsiasi uso e contesto. Vuoi usarlo durante l’attività sportiva? Puoi farlo, grazie al supporto per oltre 90 esercizi differenti e alla resistenza ad acqua e polvere. Altrimenti, è anche la soluzione perfetta per il lavoratore smart che vuole fare bella figura, accedendo al contempo a un dispositivo pratico e utile.

Tra i sensori in dotazione figura il nuovo Samsung BioActive 3-in-1 per controllare frequenza cardiaca, salute cardiovascolare, pressione sanguigna, ma anche stress, sonno, fasi del ciclo e composizione corporea. Il risultato è un orologio da polso che controlla la tua routine per supportarti ogni giorno, ovunque ti trovi. Non bisogna dimenticarsi del supporto a GPS e lettura di tutte le notifiche per le chiamate, effettuabili direttamente tramite orologio grazie alle casse e al microfono integrati.

Questo device può quindi diventare tuo per 239,56 euro anziché 499 euro, con pagamento completabile in più mensilità con Cofidis e consegna gratuita anche in un giorno, a patto che il tuo account Amazon risulti abbonato a Prime.