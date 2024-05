Samsung Galaxy Watch5 Pro a meno di METÀ PREZZO (-58%)

Approfitta dello sconto del 58% proposto in questo momento da Amazon e metti al polso Samsung Galaxy Watch5 Pro, lo smartwatch top di gamma del brand. Può contare su tanti punti di forza, a partire da una batteria dalla lunga durata, la migliore della serie. Vediamo quali sono le sue caratteristiche più importanti, con uno sguardo alle specifiche.

Sconto 58% per Samsung Galaxy Watch5 Pro

È presente il sensore bioattivo che controlla tre parametri in contemporanea: la frequenza cardiaca, la salute cardiovascolare e la pressione sanguigna. Può inoltre valutare la qualità del sonno in modo preciso. Ancora, il display frontale è due volte più resistente rispetto al passato, merito dell’impiego del cristallo di zaffiro. Tra le funzionalità che vale la pena segnalare c’è la nuova Route Workout basata sul GPS, utile per importare i percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone all’orologio, sincronizzando la mappa personale dei percorsi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Lo sconto del 58% sul listino ufficiale ti permette oggi di acquistare lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro al prezzo finale di 211 euro (invece di 499 euro), nella versione Bluetooth e nella colorazione Titanio Nero. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio, se sei interessato, è di non perdere l’occasione mettendolo nel carrello il prima possibile.

Puoi anche contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani se confermi l’ordine in questo momento. La vendita è curata direttamente da Amazon, senza intermediari. Infine, il voto medio assegnato dalle oltre 1.600 recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messo al polso: 4,5/5 stelle.