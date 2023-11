Samsung Galaxy Watch5 Pro: OCCASIONE per la settimana Black Friday

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro rappresenta l’apice dell’eleganza e della tecnologia nell’universo degli smartwatch, e ora puoi possederlo con uno sconto imperdibile del 12% su Amazon, grazie alle offerte della settimana del Black Friday. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 233,26 euro.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche distintive di questo smartwatch è la sua avanzata funzione di tracciamento del percorso GPS. Con la nuovissima funzione Route Workout, puoi importare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal tuo smartphone all’orologio. La sincronizzazione sulla mappa di allenamento ti offre un controllo completo sul tuo percorso, offrendo un’esperienza di allenamento personalizzata e coinvolgente.

Ma la vera stella di Galaxy Watch5 Pro è la sua eccezionale durata della batteria. Grazie alla migliore capacità di batteria della serie Galaxy Wearable, questo orologio cardiofrequenzimetro da polso ti accompagna durante tutte le tue attività senza perdere mai il passo. Puoi dare il massimo sapendo che la batteria è progettata per sostenerti nelle tue sfide quotidiane.

Il sensore bioattivo 3 in 1 rappresenta un vero e proprio punto di forza. Monitora la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare, offrendo un controllo completo sulla tua salute. Rileva frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite, garantendo una vigilanza costante sulla tua benessere.

Il Galaxy Watch5 Pro non trascura il tuo riposo. Grazie alla tecnologia avanzata di monitoraggio del sonno, l’orologio tiene traccia delle fasi del sonno, aiutandoti a sviluppare abitudini più sane e identificando il tuo tipo di sonno.

La robustezza di questo smartwatch è evidente nella sua resistenza. Il display in cristallo di zaffiro è ora due volte più resistente, mentre la cassa in Titanio Nero o Grigio offre una protezione indistruttibile contro qualsiasi colpo.

In conclusione, il Samsung Galaxy Watch5 Pro è una combinazione di stile, funzionalità avanzate e resistenza. Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon per possedere questo gioiello di tecnologia a un prezzo incredibile di soli 233,26 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo stile di vita con questo top di gamma. Le offerte del genere stanno andando a ruba su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.