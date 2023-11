Samsung Galaxy Watch6 Classic è al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon con il Cyber Monday

Parallelamente alla offerta sul monitor da gaming Samsung Odyssey G7, proposto da Amazon al prezzo più basso di sempre, sempre al minimo storico si trovano anche altri device del medesimo marchio. Non si tratta di una grande sorpresa durante il Black Friday, ovvero il periodo di offerte più pazzo dell’anno. Tuttavia, su device di ultima generazione non è così ricorrente. Stiamo parlando anche dello smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic da 47mm, proposto a 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Acquista lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic

Andiamo ad analizzare questo smartwatch top di gamma nei minimi dettagli per comprenderne la potenza e, soprattutto, la bellezza. Ebbene sì, poiché Samsung Galaxy Watch6 Classic è dotato di una ghiera interattiva in acciaio inox e di un cinturino elegante che rende il dispositivo ideale soprattutto per eventi eleganti con outfit vistosi. Il display con la cornice più sottile, invece, è una meraviglia da vedere e pure utilizzare!

Lo smartwatch è molto smart: il sensore Samsung BioActive permette di misurare la composizione corporea e controllare attivamente, senza sosta, il tuo corpo con obiettivi di fitness precisi e personalizzati. Naturalmente non manca il sensore PPG per misurare il battito cardiaco, oltre ad altre opzioni per il monitoraggio del sonno avanzato e la programmazione di esercizi di vario genere.

Il prezzo? Normalmente costerebbe 449 euro, mentre il prezzo più basso recentemente registrato era paria 374,99 euro. In questi giorni su Amazon si trova a 349 euro! La consegna, per di più, è gratuita e avviene in un giorno se sei abbonato a Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.