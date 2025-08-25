Samsung Galaxy Watch6 Classic è eleganza e tecnologia da polso (-13%)

Uno smartwatch di ultima generazione con un’estetica curata in ogni dettaglio e delle funzionalità che, nel quotidiano, tornano francamente utili. Con al polso un Samsung Galaxy Watch6 Classic non c’è modo di trovarsi male, soprattutto se lo abbini al tuo smartphone del medesimo produttore. Approfitta dello sconto del 13% su Amazon per acquistarlo a soli 189 euro anziché 218,24 euro e farlo tuo a prezzo favorevole.

Samsung Galaxy Watch6 Classic è bello e anche ideale se vuoi un accessorio che possa fare la differenza. Lo indossi tutti i giorni e tutto il giorno non solo grazie alla sua estetica curata ma sfruttando altresì la batteria integrata, la quale offre un’autonomia a lunga durata. Disponibile in colorazione Graphite, è caratterizzato da una cassa da 47mm e dalla ghiera interattiva in Acciaio Inox, la quale gli attribuisce resistenza e robustezza.

Sfrutta il display tondo e in alta risoluzione non solo per personalizzarlo a tuo piacimento ma per avere a disposizione dati e informazioni in qualunque momento della giornata. Dentro il suo cuore tecnologico, lo smartwatch include dei sensori che tengono traccia dei parametri del benessere come cuore e sonno. Ovviamente puoi anche allenarti ricevendo dei veri e propri report grazie alla funzione di fitness tracker e alla possibilità di fissare dei traguardi da raggiungere. Non manca all’appello il GPS integrato. Nulla viene lasciato da parte con funzioni che poi riguardano la vita quotidiana come la gestione della fotocamera, i pagamenti contactless e tanto altro che ti lascio scoprire da solo. Questo modello, infine, è LTE.

A soli 189 euro su Amazon, il magico Samsung Galaxy Watch6 Classic è lo smartwatch da mettere al tuo polso. Acquistalo con lo sconto del 13% direttamente in pagina. Se vuoi puoi pagare anche attraverso le 5 rate offerte da Amazon senza alcun interesse.