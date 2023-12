Samsung Galaxy Watch6 è in SCONTO del 30%!

Con una serie di funzioni avanzate, il Galaxy Watch6 è un concentrato di tecnologia che ti permette di monitorare in modo completo la tua salute e il tuo benessere. Dal sonno alla composizione corporea, passando per il battito cardiaco, questo smartwatch offre una panoramica completa delle tue condizioni fisiche. Grazie al suo monitoraggio avanzato del sonno, il Galaxy Watch6 non solo registra la durata del tuo riposo, ma analizza anche le fasi del sonno. Questo ti consente di identificare e affrontare eventuali problematiche legate al sonno per migliorare la tua qualità di vita.

Il sensore Samsung BioActive integrato consente una misurazione accurata della tua composizione corporea, fornendo dettagli su massa grassa, muscolare, ossea e idratazione. Queste informazioni sono preziose per seguire i progressi nel raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Il sensore PPG monitora costantemente il battito cardiaco, avvisandoti tempestivamente in caso di irregolarità. La tua salute è sempre al sicuro con Galaxy Watch6.

Con una cornice più sottile, Galaxy Watch6 offre uno schermo più ampio per visualizzare comodamente tutte le informazioni importanti. Le possibilità di personalizzazione sono tantissime, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di design per il tuo quadrante, schermate personalizzate e persino l’aggiunta di foto dei tuoi cari.

L’integrazione perfetta nell’ecosistema Galaxy consente al Watch6 di essere più di uno smartwatch: è anche un’estensione del tuo smartphone Galaxy Z Flip5, consentendoti di controllare la fotocamera a distanza, scattare selfie e molto altro.

Fai tuo questo Samsung Galaxy Watch6 a soli 223,25€ invece di 319,00€ approfittando dello sconto del 30% su Amazon.