Samsung Galaxy Watch6: OTTIMO SCONTO con MediaWorld

Approfitta degli ultimi giorni di sconti con le Offerte di Natale su MediaWorld. Tra le tantissime promozioni ancora disponibili, salvo esaurimento scorte, c’è anche questa che ha dell’incredibile. Acquista il Samsung Galaxy Watch6 a soli 279 euro, invece di 349 euro. Un ottimo sconto per un ottimo smartwatch top di gamma di ultimissima generazione. Un vero e proprio top seller in sottocosto. Cosa stai aspettando? Il sold out è molto vicino.

Samsung Galaxy Watch6: un bolide al polso

Con il Samsung Galaxy Watch6 44mm al polso hai un vero e proprio assistente personale. Infatti, grazie ai suoi sensori professionali, monitori diversi parametri di salute, benessere e forma fisica. Oltre a frequenza cardiaca, livello di stress, sonno e ossigenazione del sangue, con questo orologio puoi misurare la pressione arteriosa ed effettuare un vero e proprio elettrocardiogramma. Tra l’altro puoi anche conoscere la tua composizione corporea.

Insomma, con oltre 90 modalità di allenamento e tutte queste informazioni è facile mantenere perfetta la tua forma fisica. E puoi farlo ovunque e in qualsiasi situazione. Infatti, la cassa in alluminio è impermeabile a liquidi e polvere. Inoltre, il vetro in cristallo di zaffiro è resistente a urti e graffi. Non perdere altro tempo. Finché sei in tempo acquista il Galaxy Watch6 a soli 279 euro, invece di 349 euro. Lo trovi solo su MediaWorld.

