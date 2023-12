Samsung Galaxy Watch6 (quasi) in REGALO su eBay

Da quando è uscito non vedi l’ora di acquistare il nuovo Samsung Galaxy Watch6 44mm ? Finalmente su eBay è arrivato il tuo momento. Mettilo in carrello a soli 224,91 euro, invece di 399 euro (prezzo di listino). Questo super prezzo lo ottieni inserendo il Coupon FESTE23 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto, prima del check out. Ricordati che con eBay hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate Tasso Zero con PayPal.

Samsung Galaxy Watch6: vetro a prova di graffi, sensori ancora più precisi

Con il Samsung Galaxy Watch6 44mm hai al polso un orologio di altissima qualità. Il vetro in cristallo zaffiro è a prova di graffi e urti. Inoltre, la cassa da 44mm è impermeabile all’acqua fino a 5 ATM grazie alla realizzazione dei componenti in classe IP68. La nuova batteria dura all’incirca 40 ore e il processore è il 18% più rapido dei modelli precedenti. Sottile, leggero e super resistente, questo è il tuo smartwatch definitivo.

Aggiungilo al carrello con soli 224,91 euro, invece di 399 euro (prezzo di listino). Questo super sconto lo ottieni inserendo il Coupon FESTE23 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto, prima del check out. Selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero da soli 74,97 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.