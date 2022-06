Samsung Galaxy XCover 6 Pro: perfetto per la spiaggia

Samsung ha pagato una multa di 14 milioni di dollari per aver ingannato i consumatori sulla resistenza all’acqua di alcuni smartphone. Gli utenti che cercano un dispositivo veramente indistruttibile potranno acquistare dal mese di luglio il nuovo Galaxy XCover 6 Pro con certificazioni IP68 e MIL-STD-810H. Il prezzo è piuttosto alto, ma adeguato per uno smartphone rugged che può essere portato in spiaggia.

Galaxy XCover 6 Pro: specifiche e prezzo

Il Galaxy XCover 6 Pro è stato progettato per gli utenti che svolgono lavori in “ambienti ostili” (ad esempio i cantieri edili). Lo smartphone ha una protezione in plastica riciclata per attutisce le cadute. Samsung ha ottenuto la certificazione IP68 (resistenza a polvere, sabbia e acqua dolce per 30 minuti ad una profondità di 1,5 metri) e MIL-STD-810H (resistenza a cadute, urti, vibrazioni, umidità, immersione e altitudine).

Queste sono le principali specifiche: schermo LCD da 6,6 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 778G, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, batteria rimovibile da 4.050 mAh e sistema operativo Android 12.

Il Galaxy XCover 6 Pro sarà disponibile in Italia da metà luglio. Il prezzo è 629,00 euro. Chi cerca uno smartphone rugged più economico può acquistare il Galaxy XCover 5 in offerta su Amazon.

