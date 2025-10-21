 Samsung Galaxy XR: come vedere la presentazione in streaming
È tutto pronto per la presentazione del visore Samsung Galaxy XR con Android XR: guarda in diretta streaming l'evento Worlds Wide Open.
È tutto pronto per la presentazione del visore Samsung Galaxy XR con Android XR: guarda in diretta streaming l'evento Worlds Wide Open.
Samsung Newsroom su YouTube

Samsung Galaxy XR sarà il primo dispositivo progettato appositamente per sfruttare il potenziale del sistema operativo Android XR, la piattaforma di Google dedicata alla realtà estesa. Protagonista nelle scorse settimane di un leak che ha svelato gran parte delle sue caratteristiche, nonché il design, ora è pronto per la presentazione ufficiale.

L’evento Worlds Wide Open di Samsung Galaxy XR

L’annuncio del visore andrà in scena questa notte, durante l’evento Worlds Wide Open trasmesso in diretta streaming. Sarà possibile seguirlo live attraverso il player YouTube qui sotto. Chi è interessato deve inevitabilmente puntare la sveglia: andrà in scena quando da noi saranno le 4.

Per aspetto e caratteristiche, Samsung Galaxy XR andrà a competere direttamente con Apple Vision Pro, pur avendo in dotazione un sistema operativo diverso. Potrebbe in qualche modo replicare in un altro ambito la stessa rivalità dell’ecosistema mobile, dove i due brand rappresentano rispettivamente le filosofie Android e iOS/iPhone.

Cosa sappiamo del visore con Android XR

Cosa sappiamo in merito alle sue specifiche tecniche? Dovrebbe integrare il processore Qualcomm Snapdragon XR2+, progettato appositamente per questa categoria di dispositivi, un display micro-OLED con risoluzione 4K, numerosi sensori per rilevare con precisione il movimento degli occhi e delle mani oltre a microfoni per la voce e videocamere per inquadrare l’ambiente circostante. Stando a quanto trapelato, le interazioni sarebbero gestite attraverso due controller molto simili a quelli già impiegati dai visori per la realtà virtuale.

I dettagli emersi fanno riferimento anche a un prezzo piuttosto elevato: non meno di 1.800 dollari al lancio. Insomma, non sarà un prodotto per tutti. La fase di preordine potrebbe prendere il via subito dopo l’evento di presentazione.

Galaxy XR è stato noto a lungo con il nome in codice Project Moohan, durante lo sviluppo. Staremo a vedere se Samsung sarà in grado di mantenere la promessa, abilitando nuovi modi di giocare, scoprire e lavorare.

Fonte: Samsung su YouTube

Pubblicato il 21 ott 2025

