Samsung: svelta la data di lancio del visore Galaxy XR

Un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud, precisamente dalla testata ETNews, segnala che Samsung è finalmente pronta a lanciare ufficialmente il suo primo visore per realtà mista, denominato Galaxy XR o più comunemente come Project Moohan, il mese prossimo.

Samsung: Galaxy XR in arrivo il prossimo mese

Ad essere particolarmente rilevante è però il fatto che adesso si conosce anche quella che dovrebbe essere la data esatta in cui ciò avverrà: per gli Stati Uniti sarà il 21 ottobre, che tecnicamente sarà il 22 ottobre in Corea del Sud, in base al suo fuso orario. Il lancio avrà luogo mediante un evento online dedicato, come già fatto da Samsung in precedenza per molti altri suoi prodotti.

Sulla base di precedenti indiscrezioni, il visore Galaxy XR dovrebbe essere dotato di un display più nitido rispetto all’Apple Vision Pro. Inoltre, eseguirà il nuovo sistema operativo di Google destinato ai visori chiamato Android XR. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da un chipset Qualcomm, presumibilmente il nuovo chip XR2+ Gen 2 costruito con il processo a 4 nm di Samsung.

Le spedizioni dovrebbero raggiungere con un tetto di 100.000 unità, che chiaramente saranno adeguate in base alla domanda del mercato. Le lenti correttive saranno vendute separatamente e il visore potrebbe essere dotato di 16 GB di RAM.

ETNews rivela altresì che il primo smartphone tri-fold di Samsung, che dovrebbe chiamarsi Galaxy G Fold, potrebbe essere rivelato in un evento separato. Inoltre, l’azienda potrebbe lanciare gli occhiali XR “HAEAN”, costruiti in collaborazione con il colosso di Mountain View, l’anno prossimo.