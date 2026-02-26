 Samsung Galaxy Z Flip 6: piccolo grande smartphone per ogni esigenza
Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è unico e inimitabile, perfetto per chi vuole distinguersi senza rinunciare alle performance, e oggi è anche in offerta.
Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è unico e inimitabile, perfetto per chi vuole distinguersi senza rinunciare alle performance, e oggi è anche in offerta.

Se cerchi uno smartphone che non abbia soltanto ottime prestazioni ma che sia una dichiarazione di unicità per distinguersi dagli altri, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Samsung Galaxy Z Flip 6 a soli 699 euro, invece che 1.199 euro.

Ebbene sì, può sembrare impossibile ma ti posso assicurare che non ci sono errori e non è uno scherzo. Anche se il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung ed è poi quello che ti abbiamo descritto sopra. Quindi ora avrai la possibilità di risparmiare ben 500 euro sul totale. Puoi anche scegliere il pagamento a rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Z Flip 6 è un’icona di stile

È chiaro che il Samsung Galaxy Z Flip 6 fa del design il suo punto di forza, riuscendo però a unire perfettamente anche le performance in uno smartphone eccezionale. La sua versatilità, data dal doppio schermo interno ed esterno, lo rende il perfetto compagno di ogni momento. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP48.

A bordo troviamo il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 con l’intelligenza artificiale che ti permetterà di fare tantissime cose in modo semplice. La RAM è da 12 GB e la memoria interna da 256 GB. Troviamo poi uno straordinario scomparto fotografico con un sensore principale posteriore da 50 MP e zoom digitale fino a 10x. E niente male nemmeno la batteria da 4000 mAh con ricarica cablata da 25 W.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche straordinarie di questo smartphone eccezionale e iconico. Ora non ti resta che acquistarlo a un ottimo prezzo, perciò vai su Amazon e fai tuo il Samsung Galaxy Z Flip 6 a soli 699 euro, invece che 1.199 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

iPhone Air da 256GB: il più sottile ed equilibrato di Apple a un ottimo prezzo

Samsung Galaxy S26: ecco le nuove funzionalità AI

Chiavetta USB 128GB Amazon a prezzo da urlo!

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: novità, prezzi e promo

Michea Elia
26 feb 2026
