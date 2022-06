Samsung Galaxy Z Flip3 5G: SCONTO PAZZESCO, risparmi 500€

Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G in versione Italiana è adesso in offerta ad un prezzo veramente imperdibile su Amazon. Grazie ad uno sconto del 32% lo pagheresti già 749,99, ma attenzione: applicando un ulteriore coupon di 150€ potrai acquistarlo soltanto a 599,99€! Esatto, risparmierai ben 500 euro rispetto il prezzo di listino di 1099€.

Tutto quello che devi fare, dopo averlo aggiunto al carrello, è cliccare la spunta “Applica coupon 150€” che trovi proprio sotto al prezzo. In questo modo, al checkout, vedrai l’ulteriore sconto che ti permetterà di pagarlo a soli 599,99€. Non sappiamo ancora quante unità resteranno a disposizione, ma ti consigliamo di affrettarti.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: il rivoluzionario smartphone pieghevole tuo ad un prezzo clamoroso

Capisci bene che si tratta di un’occasione assurda per portarsi a casa questo smartphone a schermo intero che si piega per adattarsi facilmente alle tasche più piccole. Una volta chiuso su se stesso, il Galaxy Z Flip3 5G misura infatti appena 86,4mm.

E non credere che così ti perderai qualcosa: perché sulla parte posteriore della scocca trova posto un piccolo schermo aggiuntivo con cui potrai leggere messaggi, scattare foto, riprodurre musica e molto altro. E tutto questo potrai farlo senza aprire il telefono. Discorso simile per i selfie al volo: basta inquadrarti con la fotocamera posteriore, con il piccolo display da 1.9″ che ti fornirà una rapida ed efficace anteprima.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G non teme le situazioni più estreme, grazie ad un telaio in alluminio che lo rende estremamente resistente e la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua fino ad una profondità di 1.5 metri per un massimo di 30 minuti. Elegante, comodo da portare in giro, questo Galaxy è un gioiellino da non perdere se sei in cerca di potenza ma anche di una straordinaria versatilità.

Approfitta allora di questa offerta clamorosa: Samsung Galaxy Z Flip3 5G è tuo a soli 599,99€ invece di 1099,00€! Ricordati di applicare il coupon da 150€ che trovi subito sotto al prezzo di acquisto prima di effettuare il checkout: in questo modo potrai usufruire di questo fantastico doppio sconto!

