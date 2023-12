Samsung Galaxy Z Flip5: 480€ di SCONTO su eBay proprio ora

Lascia tutti a bocca aperta con il tuo nuovo Samsung Galaxy Z Flip5, il pieghevole unico che sta in un taschino! Oggi lo acquisti con 480 euro di sconto solo su eBay. Approfitta subito di questa in credibile offerta a questo link! La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. La versione in promozione è quella da 8GB di RAM, 256GB di ROM e colorazione Graphite. La spedizione è garantita con arrivo entro Natale. Quindi può anche essere una buona idea regalo alternativa.

Samsung Galaxy Z Flip5: display pieghevole e prestazioni incredibili

Il Samsung Galaxy Z Flip5 8GB + 256GB offre prestazioni veramente interessanti. Prima di tutto il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che assicura velocità e fluidità elevate in qualsiasi situazione. Inoltre, l’esperienza utente è premium grazie anche all’ecosistema pluripremiato di Samsung che integra tutte le comodità di ultima generazione. Il display esterno da 3,4 pollici è comodissimo e ti permette anche di rispondere a chiamate, messaggi e chat senza aprire lo schermo pieghevole da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2x.

Acquistalo subito con 480 euro sconto su eBay. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 256,63 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.