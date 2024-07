Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6: primi pieghevoli con IP48

Nelle scorse ore, per ora del noto leaker Evan Blass, sono trapelate online quelle che dovrebbero essere le immagini promozionali dei prossimi Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, andando a rivelarne le specifiche. A tal riguardo, secondo i materiali di marketing diffusi ufficiosamente, entrambi i dispositivi saranno i primi pieghevoli al mondo con certificazione di grado IP48 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: primi pieghevoli al mondo con certificazione IP48

La classificazione IP48 suggerisce che entrambi i pieghevoli saranno in grado di garantire la protezione dal contatto con i liquidi, dalla polvere sottile e, soprattutto, da detriti di dimensioni superiori a 1 mm.

Ricordiamo che Samsung ha introdotto la sola resistenza all’acqua sui pieghevoli con i Galaxy Z Flip3 e Z Fold3. Tuttavia l’aggiunta della resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP48 va ad alzare maggiormente l’asticella della qualità. Si tratta infatti di un dettaglio tutt’altro che di poco conto, che tra l’altro potrebbe aiutare il colosso sudcoreano a far risaltare le vendite dei suoi smartphone nel segmento di riferimento.

I nuovi pieghevoli saranno annunciati da Samsung in occasione dell’evento Unpcked dedicato che si terrà il prossimo 18 luglio a Parigi. Ormai, dunque, mancano solo pochi giorni per scoprire ufficialmente i nuovi pieghevoli dell’azienda. Unitamente ai dispositivi in questione, durante l’evento dovrebbero essere tolti i veli pure agli auricolari wireless Galaxy Buds3/Buds3 Pro e all’anello Galaxy Ring. Con ogni probabilità, però, continueranno a venire diffuse online altre “succose” anticipazioni prima del grande giorno.