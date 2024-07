Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: specifiche complete

Dopo quelle dei Galaxy Watch 7 e Watch Ultra sono trapelate online anche le specifiche complete dei Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato i materiali di marketing dei due smartphone pieghevoli che svelano il design e alcune funzionalità. Durante l’evento Unpacked del 10 luglio a Parigi, Samsung annuncerà inoltre gli auricolari wireless Galaxy Buds3/Buds3 Pro e l’anello Galaxy Ring.

Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: specifiche

Il Galaxy Z Fold6 è praticamente identico all’attuale Galaxy Z Fold5. Lo schermo principale ha ancora una diagonale di 7,6 pollici, ma la risoluzione passa da 2176×1812 pixel a 2160×1856 pixel. Lo schermo esterno è leggermente più grande (6,3 pollici invece di 6,2 pollici). Nessuna novità per le fotocamere: sensori da 50, 12 e 10 megapixel per quelle posteriori, 10 megapixel per quella esterna e 4 megapixel per quella under-display.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC, UWB e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 44 Watt.

Il Galaxy Z Flip6 ha ricevuto maggiori novità rispetto attuale Z Flip5. Oltre al processore Snapdragon 8 Gen 3 ci sono la fotocamera posteriore principale da 50 megapixel (invece di 12 megapixel), 12 GB di RAM (invece di 8 GB) e batteria da 4.000 mAh (invece di 3.700 mAh). Invariate le diagonali degli schermi: 6,7 pollici (interno), 3,4 pollici (esterno).

Il materiale di marketing svela anche alcune funzionalità IA. Oltre alla nota Circle to Search, gli utenti troveranno Intepreter Mode. Durante una conversazione viene mostrato il testo originale e la traduzione sulle due metà dello schermo interno oppure sugli schermi interno ed esterno.

Chat Assist permette di inviare messaggi dallo schermo esterno del Galaxy Z Flip6, mentre Note Assist su Galaxy Z Fold6 consente di trascrivere le registrazioni e generare riassunti.