 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday

Samsung Galaxy Z Flip7 FE è uno smartphone che si presenta da solo: bello, perfetto e ora scontatissimo al Black Friday.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday
Tecnologia
Samsung Galaxy Z Flip7 FE è uno smartphone che si presenta da solo: bello, perfetto e ora scontatissimo al Black Friday.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE è uno degli smartphone più desiderati di sempre, sopratutto da chi ha nostalgia dei vecchi telefoni che si chiudevano a scatto. Con un prezzo assolutamente da affare, questo modello di ultima generazione unisce l’utile al dilettevole. Tu? Lo fai tuo a soli 649 euro invece che a 1129 euro grazie allo sconto del 42% in corso su Amazon. Tutto merito del Black Friday quindi non perdere la tua chance e compralo subito.

Compralo su Amazon

Non ha bisogno di presentazioni perché lo si è visto in lungo e in largo. Samsung Galaxy Z Flip7 FE è lo smartphone con doppio schermo che usi da chiuso oppure apri per avere il massimo comfort. C’è chi giurava non avrebbe avuto vita lunga e invece eccolo qua, nella sua nuova versione con ancora più potenzialità. Disponibile in colorazione nera, questa è la versione italiana con 256GB di memoria. E se hai qualche dubbio, godi persino di 3 anni di garanzia offerti direttamente dal produttore così da non temere alcun problema.

BlackFriday
Samsung Galaxy Z Flip7 FE Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 3,4

Samsung Galaxy Z Flip7 FE Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 3,4″ Super AMOLED/6,7″ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Black [Versione italiana]

BlackFriday

649,901.129,00€-42%

Vedi l’offerta

Il display principale, ossia quello che usi quando è aperto, è Dynamic AMOLED e con un’ampiezza di 6,7 pollici per una visione luminosa, dai colori profondi e con risoluzione avanzata. Il secondo schermo, invece, è quello esterno ed è touch oltre che Super AMOLED e con grandezza di 3,4 pollici. Grazie a questo accedi alle funzioni della fotocamera, visualizzi le notifiche e lo personalizzi come più preferisci. In mano hai uno smartphone che rende la quotidianità pratica e ogni possibilità a portata di swipe. Tra le sue altre caratteristiche da tenere a mente:

  • fotocamera da 50MP in super risoluzione avanzata;
  • batteria dalla lunga durata;
  • Gemini AI e Gemini Live a tua completa disposizione;
  • interfaccia di sistema One UI semplice da usare, personalizzabile.

Fallo tuo a soli 649,90 euro su Amazon con lo sconto del 42%. Samsung Galaxy Z Flip7 FE è lo smartphone che hai sempre desiderato ed ora è il momento perfetto per comprarlo.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€

Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€
Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)

Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)
Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon

Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon
Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra

Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra
Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€

Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€
Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)

Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)
Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon

Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon
Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra

Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra
Paola Carioti
Pubblicato il
27 nov 2025
Link copiato negli appunti