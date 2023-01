Samsung Galaxy Z Flip3, offerta FOLLIA su Amazon: risparmi 431 euro

Questa triste domenica che mette definitivamente fine alle festività natalizie può riscattarsi con una offerta assurda da parte di Amazon. Samsung Galaxy Z Flip3 da 256GB puoi acquistarlo con uno sconto clamoroso di 431 euro.

Proprio così: le ultime unità rimaste sono disponibili al prezzo di 717,37 euro invece di 1149 euro. Hai disponibilità immediata e spedizione Prime: se fai presto prima che finisca potrai riceverlo a casa già domani.

Samsung Galaxy Z Flip3 256GB: a questo prezzo non puoi dirgli di no

Samsung Galaxy Z Flip3 da 256GB nella sua colorazione Violet può essere un acquisto fantastico ad un prezzo mai visto: solo 717 euro per uno smartphone con display pieghevole che sfonda letteralmente il muro del suo minimo storico.

Approfittando adesso dell’offerta ti porti a casa un dispositivo che si contraddistingue, ovviamente, per la sua possibilità di chiudersi su se stesso. Il secondo display esterno ti permette di controllare messaggi, scattare foto e riprodurre la musica senza aprire lo smartphone.

Realizzato in telaio con alluminio resistente è un device incredibilmente solido e che sta comodamente in tasca grazie proprio al suo display pieghevole. Quando lo apri, invece, il Galaxy Z Flip3 è in grado di stare in piedi anche da solo.

Non perderemo altro tempo perché a questo prezzo non puoi fartelo sfuggire: Samsung Galaxy Z Flip3 da 256GB è in offerta con uno sconto di oltre 400 euro. Sono le ultime unità rimaste: fai presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.